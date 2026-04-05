Durante abril de 2026, los automovilistas podrán acceder a descuentos de hasta el 30% y reintegros mensuales que, en algunos casos, llegan a $40.000, gracias a beneficios impulsados por empresas como YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy.

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Las promociones incluyen acuerdos con bancos y billeteras digitales, con descuentos en días específicos y topes mensuales, además de beneficios adicionales mediante aplicaciones oficiales y programas de fidelización.

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En el caso de YPF, se destacan rebajas diarias por carga nocturna o autodespacho, junto con promociones bancarias que pueden alcanzar el 30% según el cliente y el día.

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Estas iniciativas se dan en un contexto de suba en el precio internacional del petróleo, lo que impacta en los valores locales y vuelve clave el uso de descuentos para reducir el gasto en combustible.

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