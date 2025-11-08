La capilla Sagrada Familia de Pehuén-Có, arrasada por el fuego durante el fin de semana de Halloween en un hecho por el que está imputado un menor de edad, habilitó una cuenta bancaria para recibir donaciones destinadas a su reconstrucción. La iniciativa fue impulsada por el párroco local, Adán Caraballo, y cuenta con el respaldo del Arzobispado de Bahía Blanca.

Ads

La cuenta, abierta en el Banco Provincia (Bapro) bajo el alias ayuda.iglesia.pehuen, busca canalizar los aportes de manera segura y transparente. “Se tramitó una cuenta bancaria exclusiva para tal fin, para que la gente pueda colaborar con seguridad”, explicó el sacerdote.

Desde el mismo día del incendio, vecinos y fieles de distintas localidades expresaron su voluntad de colaborar. “De todos lados han prometido aportes y vamos a recibirlos todos. Será un trabajo arduo levantar el templo de sus cenizas”, agregó Caraballo.

Ads

Puede interesarte

La capilla, construida en 1957 por la arquitecta Beatriz Marseillá, posee un fuerte valor simbólico para la comunidad. Sus paredes fueron levantadas con piedras que se utilizaban como lastre en las bodegas del barco La Soberana, encallado en 1879 cerca del balneario.

El hecho que provocó la destrucción del templo está siendo investigado por la Justicia, que identificó a un adolescente de 15 años como presunto autor del incendio. La comunidad de Pehuén-Có, profundamente conmovida, se moviliza ahora en torno a la reconstrucción de este espacio de fe y memoria.

Ads

Fuente: con información de DIB