El fuerte temporal que azotó a Mar del Plata este martes dejó múltiples daños materiales en distintos puntos de la ciudad. Uno de esos casos lo sufrió Celia Castillo, una docente de la Escuela Nº60, cuya casa contenedor fue derribada por la intensidad del viento en el barrio El Marquesado.

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Según se informó, la estructura fue volteada por las ráfagas y, como consecuencia, todos los elementos que se encontraban en su interior resultaron dañados tanto por el impacto como por el ingreso de agua. Las pérdidas materiales fueron prácticamente totales.

Más allá de los daños, la situación presenta una dificultad adicional: para poder recuperar la vivienda, Castillo necesita contratar una grúa que permita volver a colocar la estructura en su posición original. Se trata de un costo elevado que la docente no puede afrontar por sus propios medios.

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Ante este panorama, familiares, allegados y miembros de la comunidad educativa iniciaron una campaña solidaria bajo la consigna Todos por Celia, con el objetivo de reunir fondos que le permitan comenzar a reconstruir su hogar. “Hoy necesita de nuestra ayuda para poder ponerse de pie nuevamente”, expresaron en la convocatoria.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de una transferencia bancaria al alias CCASTILLO2431.NX.ARS, el cual está a nombre de Celia Castillo.

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