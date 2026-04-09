Lanús no tuvo el inicio esperado en la Copa Libertadores y sufrió una derrota por 1-0 ante Mirassol en Brasil, en el estadio José María de Campos Maia, por la primera fecha del Grupo G. El conjunto argentino no logró imponer condiciones y terminó sorprendido por el equipo paulista, que disputa por primera vez el torneo más importante del continente.

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El único tanto del partido llegó a través de João Victor, quien conectó de cabeza tras un centro preciso de Reinaldo y marcó un gol histórico: el primero de Mirassol en la Copa Libertadores. Ese golpe fue suficiente para desnivelar un encuentro parejo, pero con pocas luces por parte del Granate.

El rendimiento del equipo dirigido por Mauricio Pelegrino dejó más dudas que certezas. Sin generación de juego y con escasa presencia ofensiva, incluso con Carrera desempeñándose como referencia de ataque, el equipo nunca logró incomodar seriamente al rival.

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Para colmo, sobre el final del encuentro, a los 43 minutos del segundo tiempo, Tomás Guidara vio la tarjeta roja, dejando a su equipo con uno menos en el cierre del partido.

Ahora, Lanús deberá dar vuelta la página rápidamente. En la próxima fecha del certamen continental recibirá a Always Ready el jueves 16, con la obligación de sumar para no quedar relegado en el grupo.

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Antes, tendrá un compromiso clave en el plano local: el clásico ante Banfield, que se jugará el próximo lunes a las 19 horas, donde buscará mejorar su imagen tras una actuación muy floja en tierras brasileñas.

