Partido histórico para Lanús, que después de haber perdido la final de la Copa Sudamericana 2021 frente a Defensa y Justicia, mañana tiene la oportunidad de sacarse esa espina.

Para este partido la dirigencia granate trabajó para ayudar a socios e hinchas para que puedan estar presentes en Paraguay poniendo a disposición 60 colectivos, que ya están en camino, y más de 20 vuelos.

Desde el club informaron que habrá más de 20 mil hinchas granates para apoyar al equipo y poder conseguir el título, que además lo depositaría en la próxima Copa Libertadores.

Este año el club hizo un gran esfuerzo para repatriar a Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y a su capitán Carlos Izquierdoz, tres de los jugadores históricos y referentes de este plantel. También el “Laucha” Acosta, hoy con poca participación dentro del campo de juego, pero con mucha injerencia para el plantel y el club. El “laucha” busca cerrar su etapa como jugador con este deseado título.

Por otro lado, Atlético Mineiro, último subcampeón de la Copa Libertadores 2024 tras perder contra Botafogo, busca de la mano del argentino Jorge Sampaoli coronarse con un título.

En el plantel del conjunto brasileño juegan los argentinos Fauto Vera, Renzo Saravia y, el hoy lesionado, Tomas Cuello.



