Lanús se quedó con el primer punto de la serie de octavos de final al derrotar con autoridad 86-72 a Quilmes de Mar del Plata, en un duelo intenso que cumplió con las expectativas de un cruce entre dos equipos de peso.

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El arranque fue favorable para la visita, que sorprendió con un parcial de 7-0 basado en su velocidad y dinámica. Sin embargo, el Granate reaccionó a tiempo gracias a su efectividad desde el perímetro y logró revertir el marcador para cerrar el primer cuarto arriba 27-25.

En el segundo período, el conjunto dirigido por Manu Anglese mostró su mejor versión. Con una rotación energética y altos porcentajes de tiro, Lanús llegó a sacar una ventaja máxima de 15 puntos (55-40) y se fue al descanso largo con una diferencia de 55-44.

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Tras el entretiempo, el partido perdió ritmo, pero el local supo administrar la ventaja. Quilmes, con bajos porcentajes en triples, no logró achicar la brecha, y Lanús estiró la diferencia para cerrar el tercer cuarto 71-57.

En el último segmento, el Granate alcanzó su máxima de 19 puntos (79-60) con un dominante Mike Henry. Aunque Quilmes reaccionó y se acercó a diez (80-70) a falta de tres minutos, el local mantuvo la calma y selló el triunfo sin sobresaltos.

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El tridente extranjero volvió a ser clave para Lanús: Henry sumó 19 puntos y 11 rebotes, Roquez Johnson aportó 18 unidades y 6 rebotes, y Robert Whitfield agregó 14 tantos con gran efectividad desde el triple. En Quilmes se destacó Federico De Miguel con 17 puntos.

De esta manera, Lanús toma ventaja en la serie y el cervecero deberá reponerse para el próximo encuentro.