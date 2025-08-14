Lamb Weston Internacional, proveedor líder de productos congelados de papas y batatas a restaurantes y minoristas de todo el mundo, completó con éxito su primera prueba de producción a gran escala en la nueva planta ubicada en el Parque Industrial General Savio de Mar del Plata. La prueba dio como resultado un producto de excelente calidad comercial, lo que marca un paso importante hacia la inauguración oficial de las instalaciones en octubre.

Ads

Este hito forma parte del proceso de puesta en marcha de la planta, una fase en la que se aprueban los equipos en condiciones reales de producción. El éxito de este primer corte confirma que el sistema integrado funciona según lo previsto y sienta las bases para las próximas series de producción previas al lanzamiento.

“Esto es más que una prueba técnica, es una señal visible del progreso hacia el pleno funcionamiento”, afirmó Romina Broda, VP Latam de Lamb Weston. Y destacó: “Refleja meses de trabajo en equipo y un fuerte compromiso con el desarrollo del sector agroindustrial de Argentina”.

Ads

Puede interesarte

“El primer corte a gran escala es una validación importante para todo el equipo”, añadió Alejandro Lute, director de operaciones de la planta de Lamb Weston Argentina, quien además señaló que este paso “demuestra que nuestra tecnología, nuestros procesos y nuestro personal están funcionando exactamente como se había previsto”.

“Estamos muy emocionados de dar este nuevo paso en apoyo de la creciente categoría de la papa congelada. También nos entusiasma poder servir a nuestros clientes, consumidores y socios de la industria al llevar las innovaciones de Lamb Weston al mercado latinoamericano”, dijo Marc Lehman, vicepresidente senior de Fabricación.

Ads

La planta de Mar del Plata ya creó aproximadamente 250 puestos de trabajo directos y se espera que genere 3.000 indirectos. Una vez que esté en pleno funcionamiento, se convertirá en una de las plantas de procesamiento más modernas de la región, lo que reforzará el papel de Lamb Weston como líder en innovación y empleador clave en la industria alimentaria argentina.