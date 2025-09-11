Con el despacho de su producción de papa procesada con destino a mercados internacionale, se concretarán esta tarde las primeras operaciones de comercio exterior de la empresa Lamb Weston desde el puerto de Mar del Plata. “Significa un hito en la historia del comercio exterior en la ciudad”, aseguró el presidente del Consorcio Portuario, Marcos Gutiérrez.

Además, el titular de la administración del puerto destacó que “hace meses estamos trabajando intensamente con el Gobierno bonaerense y el equipo de logística, operativa y seguridad del Consorcio Portuario para llegar a este día, que representa el comienzo de una etapa de nuevas posibilidades para nuestro puerto, la ciudad y los vecinos y trabajadores”.

La carga, compuesta por productos elaborados por la firma multinacional en la planta que montó en el Parque Industrial de Mar del Plata, partirá esta tarde en el buque portacontenedores “Artemis” de la naviera francesa CMA CGM, que hará escala en Montevideo, Uruguay, y tendrá por destino final el puerto de Itajaí, en Brasil.

Las gestiones entre el Consorcio Portuario y la firma Lamb Weston se intensificaron durante los últimos meses con ajustes logísticos para concretar este desafío, el cual requirió de un plan de obras y mejoras que garantizaran alcanzar este objetivo.

En ese sentido, iniciaron un nuevo dragado de mantenimiento que se lleva adelante con el acompañamiento financiero del Banco de la Provincia de Buenos Aires y, al mismo tiempo, avanzan con la proyección de una terminal portuaria moderna y a futuro equipada con infraestructura de los más altos estándares internacionales, dando seguridad y previsibilidad en la operatoria portuaria.

También contemplaron las necesidades logísticas por vía terrestre para esta empresa, con su planta de producción en el Parque Industrial. Por ese motivo, desde la Provincia ejecutaron la obra de la Circunvalación que por el frente sur del distrito vincula a la Ruta 88 con la interbalnearia 11, permitiendo que la mercadería a despachar por vía marítima llegue al puerto sin atravesar el casco urbano de la ciudad.

“Estamos orgullosos de que finalmente podamos concretar la primera operación de exportación de Lamb Weston y comenzar con este nuevo desafío", dijo Gutiérrez y detalló que se están haciendo “grandes esfuerzos para la modernización de la infraestructura portuaria”.

“Proyectamos un puerto dinámico que dé respuestas para este momento tan complejo y pueda garantizar condiciones óptimas de seguridad y eficacia en cada aspecto de las operaciones portuarias”, afirmó.

Se estima que a partir de este mes se despache desde el puerto local una carga mensual de 120 contenedores de papa precocida elaborada en la flamante planta de producción de Lamb Weston.

A la recalada semanal que desde comienzos de agosto tiene la empresa CMA se suman otras quincenales de Maersk, generando cientos de puestos de trabajo directos e indirectos y facilidades para las empresas que quieran comenzar su operatoria desde el puerto de Mar del Plata.