Lali sigue haciendo historia en la industria musical Argentina y antes de cerrar un 2025 en el que realizó cinco estadios de Vélez completamente agotados, hoy en tiempo récord agotó dos estadios de river completos que se realizarán el y el 06 y el 07 de Junio del 2026.

Más de 170 mil fanáticos lograron que Lali no solo siga vigente con el correr de los años, sino que la están posicionando como una de las artistas pop Argentina con mas convocatoria no solo en redes sociales, sino también a la hora de cortar tickets, logrando batir todos los récords.

¿Se vendrá un tercer river para Lali?

