Durante la madrugada del último sábado, un episodio de extrema violencia se vivió en la ciudad de La Plata cuando un hombre de 27 años fue atacado por un grupo de delincuentes que lo apuñalaron y golpearon para robarle. La víctima se encontraba junto a otros amigos, que también fueron agredidos.

Ads

El hecho ocurrió en el centro de la ciudad, en la intersección de calle 10 entre 48 y 49, donde la víctima y un grupo de amigos fueron abordados por dos hombres armados, quienes los interceptaron y les pidieron cigarrillos. Tras la negativa, iniciaron una golpiza que escaló en cuestión de segundos hasta convertirse en un violento asalto.

W. A., según sus iniciales, terminó gravemente herido por varias puñaladas en el pecho y en el abdomen y debió ser sometido a una cirugía de urgencia. Los atacantes utilizaron un elemento punzante similar a un picahielo o abrecartas para agredir al hombre.

Ads

Después de la agresión, los sospechosos sustrajeron las pertenencias de la víctima y huyeron rápidamente del lugar. A la escena arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para trasladarlo a un hospital cercano.

Los médicos confirmaron que las heridas presentaban riesgo de vida, especialmente por una lesión en el colon que requirió de una intervención quirúrgica reparadora. Tras la operación, los profesionales indicaron la gravedad de las puñaladas, así como la probabilidad de que existan complicaciones en el proceso de recuperación.

Ads

Ante este cuadro, el hombre deberá permanecer en terapia intensiva por lo menos 30 días siempre que el cuadro se mantenga estable. Por su parte, el grupo de personas que lo acompañaba dio aviso al personal del Comando de Patrulla de La Plata, que desplegó un operativo cerrojo que permitió identificar y demorar a los autores en las inmediaciones, gracias a las descripciones proporcionadas.

Los arrestados, F. A. G. de 33 años, y A. E. G. de 18, permanecen imputados como coautores del delito de “tentativa de homicidio” y fueron trasladados para declarar ante las autoridades judiciales competentes. La investigación está en manos del fiscal Patricio Barraza, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 del Departamento Judicial La Plata.

La decisión de dictar prisión preventiva para los imputados fue resuelta por el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, quien consideró que existen suficientes pruebas para sostener la responsabilidad penal de los detenidos y evitar eventuales riesgos procesales.

Ads

Puede interesarte

Fuente: Infobae.