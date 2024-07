Luego de prorrogar por 60 días los mandatos de los actuales representantes, Daniel Barragán y Luis Salomón, el cuerpo deliberativo local llevó adelante la Sesión pública Especial en la que fue designado Marcelo Pablo Lacedonia como titular en tanto Alejandra Bonci, presidenta del club Talleres, de suplente.

Al cabo de una reñida Sesión, Lacedonia, abogado y docente y actualmente funcionario de la secretaria de salud (es director General de capital humano) recibió el respaldo de los concejales del interbloque oficialista (conformado por la Unión Cívica Radical, el PRO, y los ediles que reemplazaron a los de la CC). A la hora de la votación, los bloques de la oposición se retiraron.

En el inicio de la Sesión, que empezó con 1 hora y media de retraso según lo anunciado, se leyó por secretaria los cambios en dos bancas por la licencia que se tomaron concejales, los de la Coalición Cívica y fueron reemplazados por Liliana Piccolo y Franco Luchina, del GEN.

La Defensoría del Pueblo ya tiene dos nuevas autoridades y su mandato tendrá un período de tres años. La primera concejal en abrir las exposiciones fue la radical Marianela Romero quien dio un panorama de las funciones de la Defensoría del pueblo.

La oposición cuestionó la forma de elección. Mariana Cuesta, de UxP, dijo que “quizás hay cosas que ocultar, y hoy el oficialismo pone como candidato a un funcionario de Montenegro”.

“No cuenten con nosotros para votar a una persona que va a ser funcional al gobierno de Montenegro y no al pueblo”, resaltó la presidenta del bloque K, en tanto Horacio Taccone sostuvo, mirando a los candidatos que estaban sentados en el recinto a la espera de la votación, que "lamentablemente se anotaron con pocas posibilidades…". Y refirió, casi como Cuesta, que antes la elección se hacia con las Instituciones.

Desde el bloque libertario hablaron de “casta” y refirió que dos concejales “pidieron licencia”, habló de “pacto de poder”. "Lo que hoy van a hacer está muy mal…ninguno de los que estamos acá somos inocentes, no se si esto se trata de un reconocimiento o agradecimiento por nombramientos o no se…lo que si sé es que se haga esta elección con este contexto, para honrar a quienes se tomaron esta elección en serio. Acá hay empresarios, hombres y mujeres, y hasta un héroe de Malvinas…", dijo Cecilia Martínez.

Ariel Ciano, del Frente Renovador, habló de una “victoria legislativa” y recordó que “en diciembre dijimos que en tres dias discutieron una Ordenanza y ahora van a poner a un funcionario del Intendente a controlar al Municipio. ”Esta victoria legislativa va a ser una derrota política…", remarcó y dijo que “no nos subestimen, son 13, tienen mayoría, y desde nuestro bloque ya habíamos dicho que vamos a votar en contra”.

La réplica la dio Daniel Núñez, de la UCR. ""La legitimidad nos la dio una elección y no es menos legitima que otras que hubo en este HCD. Estoy tranquilo con mi conciencia cuando decidimos el cambio de la Ordenanza y lo que vamos a elegir hoy aquí. El concejal Ciano fue quien le dio un reconocimiento a Amado Boudou el mayor corrupto de la Argentina...la Libertad Avanza habla de dignidad...los conozco desde la Universidad a la agrupación Crear. Estuvieron con Menem y pidieron su libertad. Estuvieron con De Narváez, con Massa, coquetearon con Arroyo, fueron parte del gobierno de Montenegro y ahora una parte se fue a Union por la patria y otros se quedaron con Milei. Y hablan de casta...tengo la conciencia tranquila de lo que vamos a votar hoy. Por eso digo que hay hipocresía. El Defensor del Pueblo de la provincia es Guido Lorenzino, quien hasta hace poco era diputado de Scioli y fue reelecto en su nueva función. Y asi con Federico Thea, hoy en el Tribunal de Cuentas…y fue el modo de elegir de la PBA. El sistema se ordenó de esa manera y se vota a quien puede desempeñar de mejor manera esa tarea", remarcó en un cruce picante con Ciano.

“El Defensor que hoy vamos a elegir va a traspasar la figura del intendente Montenegro. Y desde el año que viene con otra conformación, porque tienen mandato por 3 años. Hubo bloques, se perfectamente, que estuvieron en desacuerdo y dijeron que no iban a acompañar a ningún candidato. Y esta Ordenanza le saca el control a estos corporativismos. Las mayorías son simples y no son especiales por esto mismo que dijo Taccone porque es dificultoso conseguir los consensos. Sino fíjense el Defensor del Pueblo a nivel Nacional. Hace mucho tiempo que no lo tenemos”, amplió el edil radical.

Ciano, con mucha bronca, dijo que “yo no soy hipócrita, ofenden a mi apellido y mi trayectoria. Parece mentira que se diga que nosotros fomentamos que se anoten todos. De última es mi función. No cuenten con nosotros en acompañar esto y en los cambios en la Ordenanza”.

Luego, Taccone validó los dichos del radical Núñez sobre los “dichos de la Libertad Avanza, adhiero en todo”, y luego reconoció “las lágrimas de emoción de la concejala Cecilia Martinez y tenemos que darnos cuenta que hay gente que llora porque la duele la panza y no tienen para comer”, en un claro cruce al gobierno Nacional y sus medidas.

Desde UxP se refirieron al punto 2 de la nueva Ordenanza, “que cuestionamos" porque "se modificó una Ordenanza que se votará por mayoría” donde “el gobierno de Montenegro que no responde informes y busca responsables de sus actos, y ponemos el foco en cómo esta ciudad está desordenada en varias cuestiones. Y el Defensor del Pueblo es una persona que tiene que ver el control del Ejecutivo y no creo que un ex funcionario haga eso”.