La viuda de Charlie Kirk promete continuar con su legado tras su asesinato
Erika, esposa del comentarista conservador Charlie Kirk, aseguró que mantendrá vivo el legado político de su marido, asesinado esta semana durante un evento universitario en Utah.
En su primera aparición pública desde el crimen, Erika advirtió a los responsables: “Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar. Este movimiento no morirá”.
La ciudad de Phoenix rindió homenaje al cuerpo de Kirk con un fuerte operativo de seguridad. El féretro fue recibido en el aeropuerto por personal militar y trasladado a una funeraria local. El vicepresidente J.D. Vance participó en el traslado del ataúd.
En la iglesia Dream City, donde el activista asistía habitualmente, se celebró una misa en la que se lo recordó como “una voz líder en defensa de la fe, la libertad y la verdad bíblica”.
Kirk, cercano al presidente Donald Trump, murió tras recibir un disparo en el cuello en medio de un intercambio verbal con un asistente que cuestionaba sus declaraciones sobre tiroteos masivos y la comunidad trans. Su último interlocutor fue Hunter Kozak, un joven tiktoker liberal que asistió al acto con intención de debatirlo.
El presidente Trump anunció que planea asistir al funeral en Arizona, cuya fecha aún no se ha confirmado.
Fuente: EFE
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión