Durante el tercer trimestre de 2025, General Pueyrredon registró un elevado volumen de denuncias por hechos de violencia, con especial impacto en los casos vinculados a violencia de género y violencia intrafamiliar, según datos oficiales del Centro de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED) y el sistema CePAID.

De acuerdo al informe, entre julio y septiembre se contabilizaron 2.918 delitos contra las personas, lo que representa el 41,45% del total de delitos denunciados en el distrito. Dentro de ese universo, la violencia familiar y de género ocupa un lugar central por su recurrencia y persistencia en el tiempo

Más de 1.300 denuncias por violencia familiar

El reporte detalla que 1.369 denuncias correspondieron específicamente a violencia familiar y de género, encuadradas principalmente bajo la Ley 12.569, que contempla situaciones de agresión física, psicológica, amenazas y otros hechos ocurridos en el ámbito doméstico.

Esta cifra representa casi la mitad de los delitos contra las personas, consolidando a la violencia de género como uno de los principales ejes de conflictividad social en el partido de General Pueyrredon durante el trimestre analizado

Además, el informe señala que:

El 49% de los hechos de violencia familiar fueron amenazas , muchas de ellas reiteradas.

fueron , muchas de ellas reiteradas. El resto corresponde a lesiones leves, lesiones graves y otros episodios de agresión directa , generalmente dentro del hogar.

, generalmente dentro del hogar. La mayoría de las denuncias se radican en contextos de convivencia o vínculos previos, lo que refuerza el carácter estructural del problema.

Puede interesarte

Llamados al 911: la violencia, entre las principales causas

El sistema CATE 911 recibió durante el trimestre 55.113 llamados únicos, de los cuales 10.711 estuvieron vinculados a hechos de violencia, convirtiéndose en la segunda causa de demanda de seguridad, solo detrás de las alarmas domiciliarias y comerciales.

Según el cruce de datos:

Los picos de llamadas por violencia se concentran entre las 18 y las 22 horas .

se concentran entre las . Los domingos registran la mayor cantidad de comunicaciones por este tipo de hechos.

registran la mayor cantidad de comunicaciones por este tipo de hechos. En muchos casos, las llamadas no derivan inmediatamente en una denuncia formal, lo que sugiere un subregistro de situaciones de violencia de género.

Una problemática persistente

Si bien el informe destaca una leve baja interanual en algunos indicadores delictivos, la violencia de género no muestra descensos significativos, manteniéndose como una de las principales preocupaciones en materia de seguridad y convivencia social.

Desde el CeMAED remarcan que estos datos permiten orientar políticas públicas de prevención, asistencia a víctimas y abordaje integral, especialmente en los barrios donde se concentran mayores niveles de denuncias.

Dónde pedir ayuda

Ante situaciones de violencia familiar o de género, las víctimas pueden: