La Vuelta Ciclista a España fue suspendida hoy en Madrid debido a protestas propalestinas que interrumpieron la etapa final, generando controversia tras las declaraciones de la vicepresidente segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz. La líder del partido Sumar afirmó en redes sociales que “Israel no puede participar en ningún evento” deportivo mientras continúe “cometiendo un genocidio”, en referencia a la participación del equipo Israel - Premier Tech.

Ads

Las manifestaciones, convocadas por el Comité Palestino del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) bajo el lema Ciclismo sin sionismo, lograron traspasar un dispositivo de seguridad de 1100 agentes policiales en el centro de Madrid. Los activistas ocuparon la calzada y cortaron tramos del recorrido, impidiendo el avance del pelotón a unos 56 kilómetros de la meta.

Ante la imposibilidad de despejar la ruta, pese a las intervenciones policiales, la organización decidió desviar la carrera hacia los Jardines del Palacio Real, donde los ciclistas buscaron refugio. Tras negociaciones con el director de carrera, se optó por suspender definitivamente la etapa final. Estas protestas, que ya se habían registrado en otras ciudades como Bilbao a principios de septiembre, reflejan una creciente tensión en torno a la participación de equipos israelíes en eventos deportivos.

Ads

Puede interesarte

Díaz, en su cuenta de redes sociales, celebró la interrupción de la carrera, afirmando que “la sociedad española ha dado una lección al mundo paralizando la Vuelta”. Sus declaraciones han generado un intenso debate sobre el papel de la política y las protestas en el ámbito deportivo, así como sobre la situación en el conflicto palestino-israelí.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Ads