La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, sostuvo que el gobierno del presidente Javier Milei es un "gobierno del odio". El jefe de Estado argentino llegó a Madrid en un viaje no oficial para presentar su último libro, además de otras actividades como una reunión con Santiago Abascal Conde, presidente de VOX.

En su intervención en la jornada "Más que empleo", organizada por Cáritas, Cruz Roja, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano, Díaz se expresó sobre la presencia del libertario en su país.

"Estamos como país hastiados de la política del odio, yo defiendo la política de los afectos, un odio inoculado por arriba, no son muchos los generadores de odio pero hacen un enorme ruido y lo inundan todo. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza, lo que quiere es acabar con los pobres".

Este nuevo cruce se produce en un momento de tensión entre ambos países, debido a declaraciones cruzadas entre dirigentes de ambas naciones. El ministro de Transportes español, Oscar Puente, había afirmado semanas atrás que Milei habría ingerido "sustancias" antes de un discurso.

El gobierno argentino condenó estas palabras en un comunicado atacando al gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que "sus políticas socialistas solo traen pobreza y muerte".

El líder libertario no se reunirá con autoridades oficiales españolas en este viaje, solo mantendrá encuentros con empresarios y con Santiago Abascal Conde, líder del partido de ultraderecha Vox.