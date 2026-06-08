Luego de los incidentes registrados durante la reunión de la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, donde se debatían los proyectos vinculados a la regulación de las aplicaciones de transporte, el presidente de la Asociación Civil Conductores Unidos, Facundo Setzes, aseguró que la jornada se desarrollaba con normalidad hasta que comenzaron las provocaciones de integrantes del sector taxista.

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"Se estaba desarrollando con total normalidad. Había concurrencia de todos los sectores, taxis, remises y también nosotros como choferes de aplicaciones", explicó.

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Según relató, el conflicto comenzó cuando fue convocado a exponer ante los concejales.

"Fuimos al centro del recinto invitados por el presidente de la comisión para exponer. Tomo la palabra en primer lugar y ahí empezaron las faltas de respeto por parte de la gente de Sirone, precisamente de su hijo, y también de integrantes de la Federación de Taxis", afirmó.

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Setzes sostuvo que durante su intervención fue interrumpido en reiteradas oportunidades y denunció agresiones por parte de algunos asistentes.

"Empezaron a hacer provocaciones, a faltar el respeto, a interrumpir mi exposición. Incluso comenzaron a escupir a compañeros nuestros. Ahí es donde se produce este desorden", señaló.

El referente de los conductores de aplicaciones aseguró que la situación escaló a partir de esas provocaciones y derivó en los enfrentamientos que luego quedaron registrados en distintos videos.

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"Se empezó a producir una violencia por parte de ellos, con provocaciones constantes, y eso desencadenó los hechos que después se pudieron ver", expresó.

Además, consideró que el objetivo de quienes protagonizaron los disturbios era impedir que continuara el tratamiento de los proyectos.

"Fueron con la premisa y con el único objetivo de desestabilizar, de generar caos e interrumpir el proceso democrático que se estaba llevando adelante", sostuvo.

En contraposición, Setzes remarcó que la convocatoria realizada por los conductores de aplicaciones había sido pacífica.

"Nosotros hicimos una convocatoria pacífica y ordenada, y cumplimos con nuestra parte", aseguró.

Por último, responsabilizó a un grupo reducido de personas por la suspensión de la comisión.

"Cuatro, cinco o seis inadaptados, comandados por gente de Supetax y de la Federación Nacional de Taxis, causaron este desorden y lograron la suspensión de la Comisión de Movilidad Urbana", concluyó.

Los incidentes obligaron a interrumpir la reunión en la que se analizaban distintos proyectos para regular el funcionamiento de las plataformas de transporte en Mar del Plata, un debate que mantiene enfrentados desde hace meses a los sectores tradicionales del transporte y a los conductores de aplicaciones.