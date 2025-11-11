Con el lema “La verdad no prescribe, los dibujos lo describen y las víctimas lo gritamos desde el alma”, víctimas y sobrevivientes de abuso sexual infantil se manifestarán este miércoles 13 de noviembre a las 10 de la mañana frente a los Tribunales de Mar del Plata, en las calles Brown y Tucumán.

El encuentro, impulsado por el colectivo Justicia Activa en Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias (J.A.A.S.C.I.A), busca visibilizar la problemática del abuso y exigir avances en las causas judiciales pendientes.

La fecha coincide con el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, establecido por la Ley 27.458, aprobada por el Senado en 2018, en conmemoración de la sanción de la Ley 26.904 que tipificó este delito en 2013.

El objetivo de esta jornada es generar conciencia sobre la importancia de la denuncia y el acompañamiento, ya que —según advierten desde la organización— “el mayor riesgo que supone el desconocimiento es la no denuncia”.

Durante la actividad se exhibirán dibujos realizados por niñas, niños y adolescentes que, a través del arte, logran expresar el dolor y el temor de las experiencias vividas. “Las causas de ASCIA muestran una triste realidad donde el tiempo pasa, pero las heridas siguen abiertas. Los juicios por la verdad no son un trámite: son memoria viva y reparación colectiva”, manifestaron desde el colectivo.

Desde J.A.A.S.C.I.A. también se suman a las fechas que completan un mes de lucha: el 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra las Niñeces, y el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Entre los reclamos principales, solicitan celeridad y pronta fecha de Juicio por la Verdad de María Tobio en Mar del Plata, así como en todas las causas donde las víctimas aún esperan ser escuchadas.

La manifestación invita a toda la comunidad a participar con pañuelos rojos, símbolo del estado de alerta y lucha contra la impunidad, y pañuelos amarillos, que representan la prevención, la esperanza y la reparación.

“Nos encontramos, nos abrazamos y exigimos un abordaje judicial con perspectiva de género y niñez. Porque las infancias no mienten. Porque la verdad no caduca. Porque la justicia debe garantizar el derecho de acceso a la verdad”, expresaron desde el movimiento.