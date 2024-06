Uno de los grandes ejes de la ciudad y que aporta para su crecimiento continuo es el puerto marplatense, por donde muchos productos locales llegan a otros destinos y por donde ingresan otros tantos. Sin embargo, detrás del inmenso funcionamiento, hay muchísimo labor que desempeñan numerosos trabajadores.

Gran parte de esos profesionales también son formados en Mar del Plata, principalmente en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en donde además de la conocida carrera de programación, poseen ingeniería naval e ingeniería pesquera, dos importantes ramas que aportan al puerto.

El Decano Fernando Scholtus dialogó con Mitre Mar de Plata (FM 103.7) y explicó cómo se encuentra la cantidad de matriculas en ambas carreras, de qué tratan y cuáles son sus funciones una vez egresados.

"La universidad está ubicada en el Puerto, inmersa en el eje portuario, sobre Avenida Dorrego al 281. Somos una facultad regional desde el 2017 y en el 2021 pasó a tener autoridades electas. Lo que tiene como característica la Universidad Tecnológica es que posee carreras de grado puestas en ingeniería", comentó.

Con respecto a las carreras que poseen, el referente indicó que son "ingeniería naval e ingeniería pesquera" y que la cantidad de estudiantes que tiene están "los aspirantes que varían año a año, siendo en el 2024 alrededor de 160 a 170 en naval y mas o menos 50 o 60 personas en pesquera".

"Para los valores que manejamos, estas cifras son buenas y hoy eso se refleja en el nivel de actividades que tenemos que se mide de estudiantes activos de ambas carreras; en la naval hay 450 y en la pesquera 150, sin contar los ingresantes incluidos, pasando a ser alrededor de 600 en grado".

Por otro lado, afirmo: "Yo veo gente muy motivada. Cuando empiezan la carrera no saben muy bien de que se trata pero a medida de que va pasando el tiempo, se entusiasman cada vez más. Creo que en cuanto a qué tipo de perfil hay cuando se reciben, termina siendo industrial que es muy propio de los astilleros que están inmersos en el puerto. Hay tres muy conocidos y uno no tanto, pero el vínculo con ellos es fuertísimo. Tenemos alrededor de 70 graduados con inicio de actividad en el 2009 y en este momento debe haber no menos de 25 graduados que trabajan de manera formal en alguno de ellos".

"Los veo con un espíritu muy pujante. El perfil que tiene un ingeniero naval, es el de diseñar, supervisar, controlar, firma porque se hace responsable con su matrícula sobre la ingeniería del buque. Son quienes se encargan de diseñar todos los artefactos que flotan que pueden ser estáticos o dinámicos con propulsión y además, todo lo que rodea eso. En Mar del Plata existen los buques pesqueros pero existen petroleros, cruceros, plataformas, para el abastecimiento del trabajo de la industria off shore. Hay una infinidad", sumó.

"Los estudiantes tienen mucha matemática y física en los primeros años pero la gran pregunta es cuándo se empieza. De a poco aparecen materias que empiezan a mencionar pero con el tiempo se van entusiasmando verdaderamente porque es apasionante meterse en ese mundo. Pasa mucho que la persona que se involucra en la construcción de cualquiera de estos artefactos, luego dice "ese lo hice yo" y eso se siente como propio", explicó.

"Uno de los temas en los que tenemos que trabajar de manera importante en el lugar en el que estamos es tener una referencia bien activa en la comunidad. Hay personas que no saben que existe una ingeniería naval o pesquera y es porque Juan B. Justo, una avenida que parece ser bastante ancha, delimita que de un lado se vive y que del otro no se sabe lo que pasa. Justo de ese lado estamos nosotros", dijo.

Y siguió: "Tenemos una instalación importante con 7 mil metros2 de terreno de emplazamiento, 6500 metros construidos, 30 aulas y una infraestructura modelo en cuanto a la cantidad de cosas que se ofrecen en la comunidad".

Por otro lado, en cuanto a la cantidad de matriculas, Scholtus expresó que deriva "del trabajo de estar presente en la comunidad más que por otra cosa. Dentro de las dos carreras, la naval y la pesquera, se genera un boca a boca y eso hace que cada vez más gente se interese y se anote".

"La ingeniería naval se dicta en dos puntos importantes, en Mar del Plata y en Buenos Aires, en la regional de la UTN, en la UBA y se dictaba en la UNLP, siendo una carrera a fin a ésta pero ninguna tenía este nivel de apego o de interés. Hoy esta carrera en la ciudad la verdad que despierta curiosidad de gran forma y sin hacer grandes esfuerzos en su difusión".

"Hoy se ven cosas que van tomando forma, la UTN no pasa desapercibida, se notan los galpones de astilleros, los vecinos saben que se hacen barcos grandes. Se da una dinámica que muestra el puerto con muchas actividades importantes que involucran a la ingeniería naval", cerró.