La seccional Mar del Plata de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) emitió este viernes un comunicado en el que advirtió que podría iniciar una retención de tareas si las empresas no acreditan los salarios de los trabajadores antes de las 18.

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“El día de la fecha los haberes correspondientes aún no han sido depositados”, señalaron desde el gremio a través de un documento firmado por el secretario general, Maximiliano Escriba, y el secretario adjunto, Gastón Urrutia.

En el comunicado, la conducción sindical sostuvo que, “de no acreditarse los sueldos a las 18:00 hs del día de hoy, se llevará adelante una retención de tareas hasta tanto se regularice la situación”.

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Además, desde la UTA reclamaron “una pronta solución y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes”, y remarcaron que la seccional “no va a permitir que se juegue con los sueldos de los trabajadores”.

La medida genera preocupación entre los usuarios del transporte público de pasajeros en Mar del Plata, ya que de concretarse podría afectar la prestación del servicio de colectivos durante las próximas horas.

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