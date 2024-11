Luego del derrumbe de un hotel de 10 pisos en la localidad de Villa Gesell, continúa la búsqueda de al menos 6 personas más debajo de los escombros, entre ellos, 3 marplatenses y 1 batanense.

Sin embargo, en las últimas se dio a conocer la segunda triste noticia de la tragedia, encontraron un segundo cuerpo sin vida, el cual se pudo identificar como la ex dueña del hotel Dubrovnik, María Rosa Stefanic. La mujer fue reconocida por sus familiares a través de un tatuaje en uno de sus brazos.

Mientras tanto continúa la búsqueda de tres marplatenses y un batanense: los plomeros Juan Ezequiel Matu, de 38 años, de Mar del Plata, y Matías Chaspman, de 27, oriundo de Batán y el gasista marplatense Mariano Troiano de 47 años.

En ese sentido, desde la U.O.C.R.A. Seccional Mar Del Plata, el secretario general César Trujillo, emitió un comunicado lamentando lo sucedido y confirmó su desvinculación con los hechos que desataron semejante tragedia.

Asimismo, El Marplatense contactó al referente y éste indicó: "Nosotros no tenemos injerencia porque no era una obra registrada. Esto se hizo desde nuestro punto de vista con trabajadores independientes, monotributistas, en negro, alguien que hace changas de mantenimiento en un Hotel que tiene unos cuantos años".

"Todavía no sabemos nada al respecto, no tenemos ninguna información científica como para afirmar qué pasó. En el caso de que hubiese trabajadores involucrados, lo único que podemos decir es que lamentamos lo que sucedió porque nosotros hacemos campaña constantemente en cuanto al tema del blanqueo. Trabajamos con empleados blanqueados en las empresas porque el que está en negro no tiene ningún derecho y eso es lo que sucede ahora. Queremos que las cosas se hagan blanqueadas, que haya un trabajador de higiene y seguridad para que se los cuide a ellos y al lugar de trabajo porque la construcción es peligrosa", indicó.

"Lo que pasó ahí es muy extraño y raro porque se trata de un edificio de aproximadamente 30 años aproximadamente y recibe gente todas las temporadas. Si esto hubiese pasado en verano, el desastre hubiese sido mucho peor. Nos tiene preocupados y lamentamos lo que pasó pero hay que insistir en el trabajo registrado porque no se supo quien trabajaba ahí, si un plomero, un pintor. No tenemos injerencia así que no conocemos a quienes estaban. Si nos parece injusto que los trabajadores que hoy están presos presuntamente por esto".

"Hay un tema muy raro en cuanto a la Municipalidad que dio el permiso para hacer los trabajos. Para pintar puertas y esas cosas, no son necesarias esas autorizaciones. Se va a tener que aclarar bien todo y para eso está la Justicia investigando. Nadie dice cómo fue, ni que pasó. Hasta parece que cayó un misil ruso porque está destruido todo. Nos tiene desconcertados porque es algo lamentable. No nos interesa que sean sindicalizados los trabajadores sino que se cuide la vida. No se puede trabajar así", finalizó.

El comunicado

“Queremos dejar en claro a la ciudadanía en su conjunto, que dicha organización sindical no tiene ninguna inserción de trabajadores registrados en el Hotel”.

"Sentimos con mucho pesar, el saber que puede haber algún trabajador de alguna organización sindical hermana.

Aprovechamos este lamentable suceso para pedirle a los trabajadores de nuestra industria, que hagan valer sus derechos y beneficios de nuestro convenio colectivo de trabajo, como así también la registración laboral".

“Estamos haciendo todo lo posible para hacerle saber y concientizar a los compañeros, que trabajando en negro, no tienen ningún derecho y a la vez exigimos más control en obras por parte de los municipios, como así también a los técnicos e ingenieros de seguridad. Esperamos que este tipo de accidentes no ocurran nunca más”.