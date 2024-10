Seguido a que el Honorable Concejo Deliberante haya aprobado la construcción de una torre de 35 pisos en Alem y Falucho, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), César Trujillo, celebró la decisión, debido a que consideró que “si no tenemos obra, no tenemos trabajo, y si no trabajamos, no cobramos”. También remarcó que la obra le dará trabajo a 500 personas.

La construcción de la inmensa torre y de un edificio de tres niveles en la manzana de Alem, Aristóbulo del Valle, Falucho y Gascón, contempla la preservación, puesta en valor y refuncionalización del chalet conocido como Villa La Robla, declarado de interés patrimonial, y de dos propiedades con valor patrimonial todavía sin declarar que forman parte de un conjunto del ingeniero Alula Baldassarini.

En ese sentido, se aprobó hoy la excepción al Código de Ordenamiento Territorial (COT) gracias a los votos del oficialismo Vamos Juntos, UCR y Coalición Cívica) y La Libertad Avanza. En tanto, Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense se pronunciaron en contra.

“Festejamos que va a haber una obra nueva, porque sin obra, no tenemos trabajo. Somos privados y si no trabajamos, no cobramos. Vinimos a ver el desarrollo de la sesión, que ha sido dentro de la normativa muy buena. Escuchamos con respeto y ganó la votación del oficialismo. No es político, para nosotros es trabajo y lo respetamos”, le comentó Trujillo a El Marplatense.

Y a su vez, aclaró que no solo respetan “ese trabajo”, sino “el que salga”, y se desligó de la polémica, al decir que “el Código de Ordenamiento Territorial lo tienen que discutir ellos” -los concejales- y lanzó: “Entonces, búsquenle un lugar a los desarrolladores. Si vamos a trabajar en cualquier lado, no es un tema nuestro. La obra empieza y termina, se terminan las construcciones y tenemos que ver y prever cómo se seguirá desarrollando, pero los lugares los buscan ellos”.

Además, destacó que el Parque Industrial es “un fenómeno” y que Coto les dio “una mano bárbara”, en el sentido de que están trabajando alrededor de 400 personas y “no es joda”. En esa misma línea, añadió que la empresa contratará a 700 comerciantes, al mismo tiempo que le pidió a los concejales que “busquen la inversión en algún lugar con servicios”.

Por otra parte, el líder de la UOCRA sentenció: “Las obras altas ya se hicieron hace más de cincuenta años. Trabajamos donde nos den trabajo. Y en esta obra habrá alrededor de 500 trabajadores con distintos oficios por más de dos años, como electricistas y albañiles. Aparte, como dijo un concejal, esto se desparrama en los barrios; el trabajador gasta en el almacén, puede vivir y manda a los chicos a la escuela”.