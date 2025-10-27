La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) local firmaron un convenio de cooperación que busca fortalecer la educación pública a través del trabajo conjunto en materia académica, de investigación y extensión.

El acuerdo fue firmado por el rector de la UNMdP, Alfredo Lazzeretti, y Fernando Scholtus, representante de la UTN, consolidando los lazos entre ambas instituciones.

En el marco del plan de acción de la Escuela Universitaria de Formación Profesional (EUFP) de la UNMdP, este convenio marca el inicio de nuevas oficialías y capacitaciones orientadas a la industria textil.

De esta manera, ambas universidades coordinarán recursos docentes, talleres y maquinarias para brindar herramientas y competencias a quienes deseen iniciar o perfeccionar sus habilidades laborales en este sector.

La EUFP y la UTN también acordaron promover el desarrollo y dictado de trayectos formativos orientados a la formación técnico-profesional, atendiendo las demandas locales y regionales derivadas de los cambios en los procesos productivos y de servicios. Con estas acciones, buscan ofrecer respuestas concretas a un mundo laboral cada vez más dinámico y exigente, generando oportunidades de aprendizaje vinculadas con las necesidades del territorio.

