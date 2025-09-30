La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) expresó su preocupación por la pérdida de la Casa Blaquier, una construcción de gran valor histórico y patrimonial para la ciudad. El incendio ocurrió en la noche del 23 de septiembre y redujo a escombros la última de las seis viviendas construidas en 1903, constituyendo “una pérdida irreparable para la identidad cultural marplatense”, según indicaron desde la casa de altos estudios local.

En este contexto, el Consejo Superior aprobó un manifiesto, donde se indica que “en la noche del 23 de septiembre de 2025, un incendio redujo a escombros la Casa Blaquier, situada en la calle Alvear 2156, de nuestra ciudad. Esta vivienda de reconocido valor histórico y patrimonial, atribuida al arquitecto Walter Basset-Smith, era la última sobreviviente de un conjunto de seis viviendas encargadas en 1903 por Benjamín Anchorena, exponentes tempranos del turismo de veraneo en Mar del Plata”.

A su vez, se remarcó que “pese a las modestas condiciones materiales originales, de estilo pintoresquista inglés, esta obra, precisamente representaba un testimonio tangible de la arquitectura de los inicios de la ciudad como destino turístico, y en tal sentido un fragmento irreemplazable de carácter simbólico en la construcción de la identidad local”.

A continuación, se subrayó que “la pérdida de dicho chalet nos interpela directamente como universidad pública, y en particular desde la formación en disciplinas como la arquitectura, la gestión cultural, el turismo y demás campos del conocimiento encargados de formar profesionales afines y sensibles al cuidado, la gestión y la preservación de nuestro patrimonio. Este hecho nos convoca a reflexionar críticamente sobre la fragilidad de nuestro acervo cultural y sobre la necesidad de generar mayores mecanismos de protección, difusión y puesta en valor de estos bienes”.

Y se resaltó que “el cuidado del patrimonio no es solo una tarea de conservación material, sino también una responsabilidad social, educativa y ética: implica reconocer en esos espacios la memoria de quienes forjaron nuestra identidad y transmitirla a las generaciones futuras”

Desde el Consejo Superior de la UNMdP se reclamó enfáticamente a “todas las instituciones y organismos encargados del resguardo de nuestros bienes patrimoniales y culturales, en este caso de reconocido y público valor arquitectónico e histórico, y la ciudadanía toda, podamos extremar las medidas necesarias para prevenir este tipo de hechos lamentables”.

“Una vez más nuestro capital cultural pierde una pieza arquitectónica que sin dudas lesiona la construcción histórica de nuestra identidad. Asimismo, instamos a investigar las causas que motivaron este incendio, de forma que podamos tener certidumbre respecto a las hipótesis de intencionalidad en este tipo de siniestros y su consecuente vinculación con maniobras de carácter especulativo. Así, renovamos nuestro compromiso con la formación de profesionales sensibles y críticos ante estas problemáticas, proyectando acciones conjuntas con la comunidad para evitar nuevas pérdidas irreparables”, finaliza el texto.