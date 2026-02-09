El Embajador de la República Popular China en la Argentina, S.E. Wang Wei, realizará este lunes una visita oficial a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), en el marco de un encuentro institucional orientado a fortalecer los vínculos de cooperación académica, científica y cultural.

Ads

Puede interesarte

El diplomático será recibido por la Rectora de la UNMDP, Mónica Biasone, y la Vicerrectora, Marina Sánchez Herrero, en una reunión que representa un paso significativo en la agenda de internacionalización de la casa de altos estudios y en el desarrollo de relaciones estratégicas con instituciones del país asiático.

Durante el encuentro se abordarán distintas líneas de trabajo conjunto, con eje en el intercambio académico, la cooperación científica y la promoción de iniciativas culturales entre ambas partes.

Ads

La actividad se llevará a cabo este lunes 9 de febrero, a las 15, en el cuarto piso de la sede del Rectorado, ubicada en Diagonal Alberdi 2695, esquina San Luis.

La visita del Embajador Wang Wei se inscribe en una política de fortalecimiento de los vínculos internacionales de la UNMDP y en la búsqueda de nuevas oportunidades de cooperación con universidades e instituciones de la República Popular China.

Ads