Con el objetivo de seguir promoviendo una cultura ambiental responsable y solidaria, la Universidad Nacional de Mar del Plata llevará adelante la 14° Jornada de Recepción de Materiales Reciclables. La actividad se realizará mañana de 9 a 16, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ubicada en San Lorenzo y Funes.

Ads

Organizada por el Centro de Desarrollo Económico Territorial (CEDET-FCEyS), el Programa de Sustentabilidad de la UNMDP y un amplio entramado de organizaciones locales, la jornada se consolida como un punto de encuentro para el reciclaje, la economía circular y la colaboración entre vecinos, empresas, instituciones y la comunidad universitaria.

Durante la jornada se podrán acercar:

Ads

Desechos tecnológicos

Papel, cartón, plástico y metales

Eco botellas y tapitas plásticas

Aceite vegetal usado

Latas de aluminio

Medicamentos vencidos

Anteojos en desuso (para la Asoc. Amigos Solidarios por la Salud).

Ropa en buen estado y pañales (donados a la Cooperadora del Hospital Materno Infantil y Regional)

En las 13 ediciones anteriores se lograron recolectar más de 51.5 toneladas de residuos tecnológicos, 7.5 toneladas de eco botellas, 4.2 toneladas de tapitas, 1.400 litros de aceite vegetal, 6.000 prendas de vestir, 500 latas de aluminio, 700 anteojos en desuso y más de 140.000 medicamentos vencidos. Estos datos reflejan el impacto ambiental y social positivo que han generado estas acciones.

Además de recuperar materiales, la jornada tiene un fuerte contenido pedagógico: concientiza sobre la gestión responsable de residuos y fomenta prácticas sostenibles, tanto dentro como fuera del ámbito universitario.

Ads

La actividad cuenta con el respaldo de cámaras empresariales, sindicatos, colegios profesionales, cooperadoras hospitalarias, cooperativas de recicladores y ONGs que año tras año se suman a esta iniciativa colectiva.

Puede interesarte