En un paso hacia la innovación educativa, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) se ha convertido en la primera universidad nacional en elaborar una guía para el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) generativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este documento, titulado “Guía de la Universidad Nacional de Mar del Plata para el Uso Responsable de la IA Generativa en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje”, fue elaborado por el Comité de Expertos sobre IA, consolidando a la UNMDP como referente en la adaptación tecnológica en la educación superior.

Un desafío ineludible: oportunidades y riesgos

El avance vertiginoso de la IA generativa plantea un nuevo escenario en la docencia universitaria, lleno de oportunidades y desafíos. En lugar de ignorar esta realidad, la UNMDP decidió enfrentarla de frente, estableciendo principios esenciales y recomendaciones detalladas para que la comunidad académica, tanto docentes como estudiantes, pueda aprovechar sus ventajas sin comprometer la integridad académica ni la equidad en la enseñanza.

La guía busca que la IA no sea un sustituto del esfuerzo intelectual, sino una herramienta potente para fortalecer el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la creatividad de los estudiantes. El objetivo es claro: formar ciudadanos autónomos capaces de evaluar y construir conocimiento de manera rigurosa, un compromiso central de la educación superior.

Formación continua y debate abierto

Para una integración efectiva de la IA, la UNMDP subraya la necesidad de una formación continua para docentes y estudiantes, que les permita comprender el alcance y las limitaciones de estas tecnologías y adaptar sus estrategias pedagógicas de forma informada.

Además, la universidad se compromete a generar espacios de debate y análisis sobre el impacto de la IA en la educación. La idea es promover la investigación sobre su uso responsable y sus implicaciones a largo plazo, permitiendo un monitoreo constante de sus efectos en toda la comunidad educativa.

Transparencia y supervisión humana: pilares fundamentales

La guía enfatiza que la supervisión humana y la transparencia deben ser los pilares en la aplicación de la IA generativa. La tecnología está al servicio del aprendizaje, complementando el rol del docente y el estudiante, pero nunca reemplazando el juicio crítico ni la interacción humana, elementos esenciales en cualquier proceso educativo de calidad.

Con esta iniciativa, la UNMDP asume el compromiso de evolucionar con la tecnología sin perder de vista su misión fundamental: formar ciudadanos críticos, creativos y éticamente responsables.

Este comité, clave en la elaboración de la guía, demuestra el compromiso de la UNMDP con la excelencia y la innovación. Su trabajo sienta las bases para una adaptación tecnológica responsable y reflexiva, marcando un precedente para otras instituciones educativas del país.

Fuente: Portal Universidad