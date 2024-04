Después de la increíble movilización en defensa de la educación pública que se vivió tanto en la ciudad como todo el país, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Alfredo Lazzeretti, destacó el accionar de la sociedad y atacó al Gobierno. Dijo que los “desagradables” posteos del Presidente hablan de una “profunda ignorancia” y que no tienen “nada que ocultar”.

“Fue una marcha realmente federal porque hubo manifestaciones en más de 60 ciudades, así que veo un respaldo enorme y contundente a la universidad y la educación pública. La valoración que hacemos es muy positiva y le agradezco a toda la ciudadanía marplatense que nos acompañó en esa demostración de compromiso con la educación y el futuro de la juventud. Y confiamos que contribuirá a revertir la situación, a pesar de que vimos tweets desagradables por parte del Presidente, denigrando la marcha y a quienes marchamos", analizó Lazzeretti, satisfecho con la respuesta de la sociedad, no con la que obtuvieron del Gobierno.

En tanto, por las publicaciones de Javier Milei en X, el contador público advirtió en comunicación con Primera Tarde de Mitre (FM 103.7) que se refiere a una “profunda ignorancia”, ya que recordó que “existe una Ley de Educación Superior que expresa que la Auditoría General de la Nación es el organismo que audita las universidades nacionales”.

CAUSAS NOBLES. MOTIVOS OSCUROS.



Ayer vimos como, una vez más, aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses.



Al margen de la discusión acerca de cuál modelo de educación superior es deseable para… — Javier Milei (@JMilei) April 24, 2024

No obstante, disparó: "Bienvenido sea si hay más auditorías de este órgano descentralizado que depende de la Nación. En la universidad nos la pasamos rindiendo cuentas de los fondos que nos envía el Congreso y no nos asusta ninguna auditoría, sino que quiera auditar el Poder Ejecutivo Nacional porque por Ley no le corresponde. Las universidades son autónomas y tienen que ser auditadas por la Auditoría General de la Nación. No tenemos nada que ocultar”.

“La UNMdP trabaja en la transparencia, o sea que los ciudadanos pueden controlar lo que hacemos, y recibimos un premio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (COPAL) por el portal de transparencia que pusimos en marcha. Solo nos asustan estas provocaciones y anuncios. Estamos abiertos al diálogo, y si nos hubiesen escuchado habrían evitado lo que sucedió ayer, que habla del acompañamiento de la sociedad contra una política explícita de desfinanciamineto del sisema educativo y de ciencia y tecnología", aseguró el rector, frente a las declaraciones de Milei, quien señaló que garantizarán los fondos para el funcionamiento de las universidades y que auditarán "cómo se utilizan esos fondos".

Por otra parte, acerca de la manera en que continuará el conflicto, reveló que les llegó una invitación al diálogo por parte del Gobierno nacional, aunque no puntualizaba las autoridades que participarán de ella. De acuerdo a Lazzeretti, ya se han reunido con el subsecretario de Políticas Universitarias y el secretario de Educación, “pero es una instancia agotada”, por lo que esperan reunirse con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Los problemas que atraviesan las universidades son varios, no es solo los gastos operativos o de funcionamiento; también tenemos un retraso salarial, la parálisis del sector de ciencia y tecnología, y la irrupción total del sistema de obras públicas. Iremos con vocación de diálogo, sin ninguna postura extremista. No hay ningún pedido desmesurado, únicamente que actualicen los fondos para garantizar el ciclo lectivo 2024”, sentenció el marplatense, a la espera de mayores confirmaciones al respecto.