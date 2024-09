La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) fue considerada la cuarta mejor universidad a nivel de investigación en Argentina, según el sistema de calificación “AD Scientific Index”. Sin embargo, en medio del logro, el 92° Plenario de Rectores y Rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que la situación de la ciencia en el país “es alarmante”.

“AD Scientific Index“ es el único sistema de clasificación de universidades e instituciones que analiza la distribución de científicos en una institución. Este ranking está pensado como un número que representa el peso que un autor tiene en una comunidad científica, midiendo su repercusión e importancia. Además, revela la capacidad de las instituciones para atraer científicos exitosos, promover avances y retener a los científicos.

En ese sentido, el secretario de Ciencia y Tecnología de la universidad local, Diego Rodríguez, denunció: “No hay ni un solo proyecto nuevo. El Gobierno no planteó qué es lo que quiere hacer y no hay ningún indicio de hacia dónde quieren llevar la agencia de ciencia. Los científicos argentinos ya no pueden acceder a los últimos avances del mundo y si quieren hacerlo deben pagar de su propio bolsillo”.

En tanto a la UNMdP, que con su cuarto puesto a nivel nacional se encuentra dentro del 15% más alto a nivel mundial, destacó: “Es muy importante este cuarto puesto porque somos una universidad intermedia en el país. Lo que muestran los índices es nuestra capacidad de producir nuevos conocimientos y el impacto que tienen en la comunidad científica”.

Pero a pesar de que -según detalla Portal Universidad- continúa firme la decisión de mantener el número de becas, un porcentaje depende de otras instituciones, como el CONICET o el INIDEP, y se podrían ver afectadas. Entonces, la reducción de las becas no solo impactaría en los becarios, sino también en toda la institución, ya que la mayoría de las investigaciones se utilizan para actualizar las clases de la universidad.

"Es muy difícil programar el futuro cuando quienes tienen las decisiones en sus manos no dicen lo que quieren”, sentenció el líder de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.