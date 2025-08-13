La UNLP celebró sus 120 años y recibió elogios de todo el arco político bonaerense
En un acto en el Rectorado, la histórica universidad fue homenajeada por legisladores de distintos partidos, que destacaron su rol en la educación pública y su impacto social.
La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la institución, Martín López Armengol, y contó con un homenaje a los expresidentes desde el retorno de la democracia.
El festejo incluyó la actuación del Coro Universitario, el Cuarteto de Cuerdas y el Quinteto de Vientos, así como la presentación del tráiler del documental “UNLP 120 años” y un libro-objeto conmemorativo. Decanos, directores de colegios, gremios docentes y no-docentes, autoridades estudiantiles, funcionarios provinciales y municipales participaron de la jornada.
Legisladores de distintos espacios políticos se sumaron a los saludos. Desde la UCR – Cambio Federal, Diego Garciarena y Emiliano Balbín coincidieron en describir a la UNLP como un “pilar indiscutible” y una “oportunidad para miles de jóvenes del interior”. La diputada de Unión por la Patria, Lucía Iañez, resaltó su ubicación en el puesto 14 del ranking latinoamericano y entre las 500 mejores universidades del mundo, con 17 facultades, 5 colegios y más de 140.000 estudiantes.
El senador oficialista Pedro Borgini la definió como “orgullo de nuestra ciudad y ejemplo de educación pública” y el legislador del PRO Marcelo “Chuby” Leguizamón se sumó al reconocimiento por el aniversario.
En sus 120 años, la UNLP ha formado a más de 350.000 graduados y mantiene un firme compromiso con la educación gratuita, la investigación y la extensión universitaria. El acto cerró con el discurso de López Armengol, quien llamó a “seguir defendiendo una universidad de excelencia, inclusiva y comprometida con el país”.
Fuente: Diputados bonaerenses
