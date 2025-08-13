La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la institución, Martín López Armengol, y contó con un homenaje a los expresidentes desde el retorno de la democracia.

El festejo incluyó la actuación del Coro Universitario, el Cuarteto de Cuerdas y el Quinteto de Vientos, así como la presentación del tráiler del documental “UNLP 120 años” y un libro-objeto conmemorativo. Decanos, directores de colegios, gremios docentes y no-docentes, autoridades estudiantiles, funcionarios provinciales y municipales participaron de la jornada.

Legisladores de distintos espacios políticos se sumaron a los saludos. Desde la UCR – Cambio Federal, Diego Garciarena y Emiliano Balbín coincidieron en describir a la UNLP como un “pilar indiscutible” y una “oportunidad para miles de jóvenes del interior”. La diputada de Unión por la Patria, Lucía Iañez, resaltó su ubicación en el puesto 14 del ranking latinoamericano y entre las 500 mejores universidades del mundo, con 17 facultades, 5 colegios y más de 140.000 estudiantes.

El senador oficialista Pedro Borgini la definió como “orgullo de nuestra ciudad y ejemplo de educación pública” y el legislador del PRO Marcelo “Chuby” Leguizamón se sumó al reconocimiento por el aniversario.

En sus 120 años, la UNLP ha formado a más de 350.000 graduados y mantiene un firme compromiso con la educación gratuita, la investigación y la extensión universitaria. El acto cerró con el discurso de López Armengol, quien llamó a “seguir defendiendo una universidad de excelencia, inclusiva y comprometida con el país”.

Fuente: Diputados bonaerenses