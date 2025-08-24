Del jueves 28 al sábado 30 la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata será la sede del XXVIII Encuentro de Profesores de Derecho Constitucional, organizado por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional (AADC). Reunirá a destacados juristas, investigadores y docentes de todo el país para debatir sobre los desafíos de la democracia latinoamericana en el siglo XXI, bajo el eje temático Reconfiguración constitucional para la democracia latinoamericana del siglo XXI.

Durante tres jornadas, el encuentro abordará los principales dilemas del constitucionalismo contemporáneo. El acto de apertura contará con la presencia de Marcela Basterra, presidente de la AADC; Guillermo Lorenzo, decano de la Facultad de Derecho de la UNMDP; y Jorge Reinaldo Vanossi, miembro fundador de la asociación. La conferencia inaugural, titulada El derecho a la democracia, estará a cargo del reconocido constitucionalista Alberto Dalla Vía.

El jueves 28, el programa incluirá paneles sobre constitucionalismo y democracia, el estado actual del constitucionalismo latinoamericano, las alternativas al hiperpresidencialismo argentino y el rol del Congreso en el Siglo XXI. Entre los especialistas confirmados se encuentran Pablo Manili, Jorge Alejandro Amaya, Pablo Garat y Sergio Díaz Ricci.

El viernes 29 se iniciará con un panel sobre el rol institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguido por un espacio dedicado a las nuevas tecnologías e inteligencia artificial aplicadas al derecho constitucional. Por la tarde, se destacará la conferencia magistral del presidente de la Corte Suprema, Horacio Daniel Rosatti, uno de los momentos centrales del encuentro. La jornada se completará con discusiones sobre género, interseccionalidad y constitucionalismo, así como sobre constitucionalismo ambiental y justicia climática.

Finalmente el sábado 30 culminará con una mesa redonda sobre federalismo, constitución y democracia, con la participación de destacados académicos como Antonio M. Hernández, Roberto Gargarella y Martha Altabe. El cierre estará a cargo de Eduardo Jiménez, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNMDP; Ricardo Gómez Diez, vicepresidente de la AADC; y Marina Sánchez Herrero, vicedecana de la Facultad de Derecho.

