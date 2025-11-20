Tras la elección de Mónica Biasone y Marina Sánchez Herrero como rectora y vicerrectora en la reciente Asamblea Universitaria, la Universidad Nacional de Mar del Plata completó el proceso de renovación institucional con la designación de los nuevos decanatos y vicedecanatos en cada una de sus unidades académicas. De este modo, se consolida la conformación del gobierno universitario para el próximo período.

Ads

En la Facultad de Humanidades asumirán Enrique Andriotti Romanin como decano y Adriana Martínez como vicedecana. La Facultad de Psicología estará conducida por Juan Pablo Issel y Julieta Filippi Villar, mientras que en Ciencias de la Salud y Trabajo Social lo harán Gabriela Guerra y Manuel Mallardi.

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales designó a Esther Castro como decana y a Esteban Zabala como vicedecano. En Ciencias Agrarias asumirán Sergio Ruffinengo y Natalia Izquierdo, y en Derecho, Guillermo Lorenzo y Pablo Nogues.

Ads

Puede interesarte

La Facultad de Ingeniería estará a cargo de Ana del Valle Sánchez y Francisco José Álvarez. En Ciencias Exactas y Naturales fueron elegidos Enrique Madrid y Cristina Díaz. En Arquitectura, Urbanismo y Diseño, las nuevas autoridades serán Francisco Olivo y María Paula Giglio. Finalmente, en la Facultad de Medicina, la conducción estará a cargo de Adrián Alasino y Gabriel Angelini.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org

Ads