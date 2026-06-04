El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) aprobó una declaración en la que solicita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida sobre la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, con el objetivo de garantizar su plena vigencia y resguardar el funcionamiento del sistema universitario público argentino.

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El pronunciamiento, fechado el 21 de mayo de 2026, se dio en el contexto de la Cuarta Marcha Federal Universitaria realizada el pasado 12 de mayo, una movilización que tuvo su acto central en Plaza de Mayo y réplicas en distintos puntos del país. Desde la UNMDP destacaron la amplia participación de estudiantes, docentes, nodocentes, autoridades universitarias y diversos sectores de la comunidad en defensa de la educación superior pública.

En el documento, la universidad sostuvo que las manifestaciones reflejan el respaldo de la sociedad argentina a las universidades nacionales y al cumplimiento de la ley que busca garantizar recursos para el sistema universitario y mejorar las condiciones salariales de quienes trabajan en él.

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Asimismo, el Consejo Superior remarcó que las universidades cumplen un rol estratégico en la formación profesional, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la extensión universitaria y las tareas vinculadas a la salud y al bienestar social. En ese sentido, advirtió que el cumplimiento efectivo de la normativa resulta fundamental para asegurar el normal funcionamiento de las instituciones y preservar la calidad educativa.

La declaración también señala que las causas judiciales vinculadas a la aplicación de la ley ya obtuvieron fallos favorables tanto en primera instancia como en la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que ordenaron al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con lo establecido en los artículos 5° y 6° de la Ley N.º 27.795.

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En otro tramo del texto, la UNMDP sostuvo que el respeto a la división de poderes constituye un principio esencial del sistema democrático y expresó preocupación por lo que considera una deslegitimación del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo nacional.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la defensa de una educación pública, gratuita, autónoma, inclusiva y de excelencia académica, al tiempo que insistió en la necesidad de una pronta intervención de la Corte Suprema para brindar una definición sobre una cuestión que considera de alta relevancia institucional.

Fuente: Portal Universidad.