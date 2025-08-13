Con el objetivo de promover una cultura ambiental responsable y solidaria, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) llevará a cabo el miércoles 28 de agosto la decimotercera Jornada de Recepción de Materiales Reciclables, a realizarse de 9 a 16 en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ubicada en Deán Funes y San Lorenzo.

Ads

La iniciativa, que es organizada por el Centro de Desarrollo Económico Territorial (CEDET-FCEyS), el Programa de Sustentabilidad de la casa de altos estudios y diversas organizaciones locales, se consolida como un punto de encuentro para el reciclaje, la economía circular y la colaboración entre vecinos, empresas, instituciones y la comunidad universitaria.

Durante la jornada, se podrán acercar desechos tecnológicos, papel, cartón, plástico, metales, eco botellas, tapitas plásticas, aceite vegetal usado, latas de aluminio, medicamentos vencidos, anteojos en desuso -destinados a la asociación Amigos Solidarios por la Salud-, ropa en buen estado y pañales -para la Cooperadora de los Hospitales HIGA e HIEMI-.

Ads

Puede interesarte

En sus doce ediciones anteriores, lograron recolectar más de 48 toneladas de residuos tecnológicos, otras 7 de eco botellas y casi 4 de tapitas, 1.300 litros de aceite vegetal, 4.700 prendas de vestir y más de 100.000 medicamentos vencidos.

Además de recuperar los mencionados materiales, la jornada tiene un fuerte contenido pedagógico, ya que concientiza sobre la gestión responsable de residuos y fomenta prácticas sostenibles, tanto dentro como fuera del ámbito universitario.

Ads

Esta actividad cuenta con el respaldo de cámaras empresariales, sindicatos, colegios profesionales, cooperadoras hospitalarias, cooperativas de recicladores y ONG´s que año tras año se suman a esta propuesta colectiva.