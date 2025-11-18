La Universidad Nacional de Mar del Plata ha decidido otorgar el título de Honoris Causa al destacado desarrollador y pensador tecnológico Vitalik Buterin. El acto está previsto para el martes 18 de noviembre en el ámbito de La Rural, enmarcado en el desarrollo de la conferencia DevConNet, y marcará un hito institucional para la universidad.

Buterin, nacido en 1994 en Kolomna, Rusia, ha alcanzado fama internacional por su papel central en el diseño de Ethereum y por su influencia en el universo de las cadenas de bloques, la criptografía y la programación avanzada. Su labor se distingue por combinar aspectos técnicos, económicos y filosóficos, lo que le ha valido el reconocimiento en múltiples ámbitos.

La distinción representa para la Universidad un lazo directo con la vanguardia del conocimiento digital, y aspira a reforzar su presencia en el campo de la investigación, la innovación y las tecnologías emergentes. Según la convocatoria institucional, la distinción subraya “la contribución singular a la ciencia, la tecnología y la cultura digital”.

La ceremonia institucional incluirá la entrega formal del diploma y medalla honorífica, seguida de una disertación de Butlerin, durante la cual presentará su visión sobre el futuro de las redes descentralizadas, la gobernanza digital y los desafíos que presenta la inteligencia artificial. Se espera que estudiantes, investigadores y referentes del ecosistema tecnológico argentino participen del evento.

Para la Universidad, conceder este reconocimiento en plena conmemoración de su 50º aniversario adquiere especial relevancia: el acto no sólo enaltece la trayectoria del galardonado, sino que posiciona a la institución como un nodo activo dentro del escenario de la economía del conocimiento. Este paso apunta a fomentar intercambios académicos, programas de posgrado y proyectos de investigación vinculados al blockchain, la criptografía y la transformación digital.

La entrega del título de Honoris Causa a Vitalik Buterin simboliza la apuesta de la Universidad por vincularse con líderes globales del mundo digital, al mismo tiempo que impulsa la formación de talento local y regional en áreas estratégicas para el siglo XXI.

Fuente: Portal Universidad.



