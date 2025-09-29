La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) se prepara para celebrar una fecha trascendental en su historia: el 50° aniversario de la sanción de la Ley 21.139, norma que dio origen a la casa de altos estudios el 30 de septiembre de 1975 por el Congreso de la Nación Argentina.

La UNMdP invitó a toda la comunidad y a la prensa a participar del acto central conmemorativo, que se llevará a cabo mañana a las 18 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, ubicada en 25 de Mayo al 2855.

El marco de esta significativa celebración institucional incluirá un relevante acto académico, que será la entrega del título de Doctor Honoris Causa al reconocido periodista Carlos Osvaldo Pagni.

El historiador, una figura destacada por su profundo análisis político en Argentina y la región, cuenta con una extensa y prestigiosa trayectoria. Actualmente es columnista en el diario La Nación y en el canal LN+, y colabora asiduamente con medios internacionales como El País.

Conductor del programa televisivo Odisea Argentina y autor de un popular podcast en La Nación, su labor ha sido merecedora de importantes reconocimientos, incluyendo el Premio Konex de Platino al Periodismo (2017) y la Orden de Río Branco, otorgada por Brasil.

La distinción de Doctor Honoris Causa subraya el valor que la casa de altos estudios otorga a la excelencia en el periodismo y la contribución al debate público informado.

Tras recibir la máxima distinción académica, el flamante Doctor Honoris Causa, Carlos Pagni, ofrecerá un discurso magistral. Esta conferencia será un momento de gran interés, abierto a toda la comunidad universitaria y al público presente, consolidando la UNMdP como un espacio de reflexión y debate sobre temas cruciales para el país.