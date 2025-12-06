En el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) se presentó la Agencia Storni, un proyecto académico desarrollado por estudiantes de tercer año de la Tecnicatura en Periodismo Digital. La iniciativa se gestó durante el último cuatrimestre en la materia Diseño de Proyectos Digitales Colaborativos, a cargo de los docentes Alberto Rodríguez y Ariel Perissinotti, y consistió en la creación de una agencia de noticias con estructura propia, identidad visual y producción integral de contenidos.

Ads

El proyecto surgió como propuesta pedagógica para integrar los aprendizajes de la carrera: investigación, redacción, producción audiovisual, streaming, cobertura móvil y gestión de redes. La agencia lleva el nombre de Alfonsina Storni en homenaje a su aporte cultural y su mirada crítica, como símbolo de sensibilidad, rigor periodístico e innovación.

La Agencia Storni se organizó en cinco áreas de producción articuladas entre sí. El Clamor se dedicó a la investigación y el análisis coyuntural, con trabajos como el informe sobre la concesión del Parque de los Deportes. El Ojo Audiovisual produjo piezas narrativas y técnicas, destacándose el noticiero semanal en colaboración con Canal Universidad. Marea Streaming combinó actualidad y entretenimiento con el programa en vivo Marea Stream y el podcast Del Puerto a las Islas, sobre ex combatientes marplatenses de Malvinas. Movileros realizó entrevistas urbanas y proyectos como Historias desde la orilla. Finalmente, el área de Redes Sociales gestionó la identidad digital y difundió contenidos en Instagram, TikTok y LinkedIn.

Ads

Puede interesarte

La experiencia permitió a los estudiantes integrar prácticas profesionales en un entorno académico, fortaleciendo competencias clave del periodismo actual: investigación, narrativa audiovisual, cobertura móvil, trabajo en equipo y comunicación digital.

Lejos de concluir con la presentación, los estudiantes proyectan continuar con la Agencia Storni como un laboratorio permanente de periodismo joven dentro de la universidad, ampliando la producción, potenciando la colaboración con medios locales y consolidando un espacio de creación colectiva para futuras camadas.

Ads

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar