La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), a través del Centro de Innovación para el Desarrollo Emprendedor Atlantis, lanzó la convocatoria 2026 de las Becas Impulso para emprendedores tecnológicos, destinada a estudiantes avanzados que deseen desarrollar proyectos innovadores, con plazo de inscripción hasta el 19 de junio.

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La iniciativa busca reconocer la excelencia académica y el potencial emprendedor orientado a la creación de nuevos productos y servicios, así como a la mejora de procesos productivos con impacto positivo en la calidad de vida.

Los proyectos seleccionados accederán a distintos beneficios, entre ellos apoyo económico aportado por empresas patrocinadoras, capacitaciones especializadas y espacios de tutorías y mentorías junto a profesionales del ecosistema de innovación y negocios.

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En esta edición se otorgarán tres tipos de becas: Beca QM Energía, Beca Impulso Fluence y Beca Fares Taie para emprendedores tecnológicos, cada una orientada a carreras estratégicas y líneas temáticas específicas.

La convocatoria está dirigida a estudiantes regulares de la UNMDP que cuenten con al menos el 50% de la carrera aprobada. Los proyectos elegibles incluyen tesinas de grado con base tecnológica, trabajos de investigación con potencial de aplicación y propuestas académicas con proyección para convertirse en startups.

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Tras el cierre de la inscripción, las propuestas serán evaluadas entre el 29 de junio y el 16 de julio. La notificación de los seleccionados se realizará el 17 de julio, mientras que el inicio de las becas está previsto para el 1 de agosto.

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Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse a través del Centro de Innovación Atlantis o realizar consultas mediante el correo electrónico [email protected].