La Universidad Nacional de Mar del Plata conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, con un acto realizado en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, que incluyó actividades culturales, intervenciones artísticas y la participación de autoridades y organismos de derechos humanos.

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La jornada comenzó en la Plaza de la Memoria, un espacio emblemático que convoca a la comunidad universitaria a recordar y reflexionar sobre los crímenes del terrorismo de Estado y a sostener una memoria activa.

En ese marco, se inauguró la muestra fotográfica 50 años en imágenes, desarrollada desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a través del Proyecto Núcleo de la Tecnicatura Universitaria en Periodismo Digital. La propuesta reúne materiales de archivo y memorias colectivas con el objetivo de reconstruir el pasado reciente e interpelar el presente.

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El trabajo implicó tareas de investigación, archivo y producción de contenidos, con la participación de la Secretaría de Comunicación y Extensión, el área de Servicios Gráficos y el equipo del proyecto, además de la colaboración de instituciones y espacios de archivo.

La actividad continuó con una intervención musical a cargo de la Orquesta-Escuela de voces, que interpretó canciones vinculadas a la memoria colectiva, reafirmando el rol del arte como herramienta de expresión e identidad.

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El acto central se desarrolló en el Aula Magna María del Carmen Maggi, con la presencia de autoridades universitarias, representantes de organismos de derechos humanos, integrantes de la comunidad universitaria y público en general.

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Durante la ceremonia, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y expusieron representantes de distintos sectores. El acto concluyó con la proyección del documental Apenas habrá sombras, una producción impulsada por la Fundación de la UNMDP junto a la Universidad, que recupera la historia de María del Carmen “Coca” Maggi.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar