La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Mónica Biasone, encabezó una reunión institucional con representantes de la CGT local y de distintos sindicatos con el objetivo de avanzar en líneas de trabajo conjunto vinculadas a la capacitación y la formación, en el marco del inicio de la nueva gestión universitaria.

Durante el encuentro, Biasone presentó a parte del equipo académico que integra la gestión. Participaron el secretario del Consejo Superior, Gabriel Tirreli; el secretario Académico, Sergio Cabría; y el arquitecto Daniel Villalba, referente de la Escuela Universitaria de Formación Profesional. Los funcionarios expusieron posibles instancias de articulación entre la Universidad y las organizaciones gremiales.

También estuvieron presentes el secretario general de la CGT Mar del Plata, José Luis Rocha; su adjunto, Miguel Ángel Gugliemotti; y el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Zona Atlántica, Guillermo Bianchi.

La rectora explicó que el encuentro tuvo como finalidad comenzar a delinear una agenda académica compartida, tanto para la CGT en su conjunto como para el sindicato de Empleados de Comercio. “La idea es presentar ejes académicos fundamentalmente para desarrollar a lo largo del año”, señaló.

Uno de los puntos centrales fue la continuidad de la Universidad Popular, iniciativa que articula a la UNMDP con organizaciones sindicales y que permitió desarrollar diplomaturas, capacitaciones y propuestas formativas orientadas a trabajadores de distintos sectores. En la reunión se coincidió en la importancia de fortalecer estas experiencias, entendiendo que “la capacitación y la formación son herramientas centrales para ampliar derechos y generar oportunidades”.

Asimismo, se abordó el contexto presupuestario que atraviesa el sistema universitario, con especial énfasis en las dificultades para afrontar los gastos de funcionamiento y la necesidad de contar con previsibilidad financiera para sostener las actividades académicas, de extensión y de formación. “No estamos pidiendo aumentos, sino previsibilidad y el reconocimiento del deterioro que ha generado la inflación en el funcionamiento cotidiano de la universidad”, sostuvo Biasone.

Desde la CGT y los sindicatos presentes valoraron el espacio de diálogo y destacaron el rol de la universidad pública como herramienta de formación, acceso al conocimiento y desarrollo social, especialmente en iniciativas vinculadas a oficios, capacitación laboral y nuevas tecnologías.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar