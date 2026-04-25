La Universidad Nacional de Mar del Plata abrió la convocatoria al Primer Proyecto de Investigación 2026 (PPI 2026), dirigida a jóvenes investigadores, con inscripción vigente hasta el 15 de mayo, para financiar 20 iniciativas con un monto máximo de $2.500.000 cada una.

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La propuesta, impulsada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, busca acompañar a quienes se inician en la dirección de proyectos de investigación, con el requisito de haber obtenido un posgrado -maestría o doctorado- en los últimos cinco años y no haber liderado investigaciones previamente.

El secretario del área, Diego Rodríguez, destacó el carácter novedoso de la iniciativa: “Es el primer llamado de este tipo de convocatoria, siempre realizamos proyectos que tienen que ver con financiamiento a la investigación, pero no de esta índole, así que esperamos tener mucho éxito y buenas propuestas”.

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Cada proyecto tendrá una duración de un año y deberá estar integrado por equipos vinculados a la universidad. La convocatoria está abierta a todas las disciplinas y podrán postularse docentes con distintos tipos de dedicación, así como investigadores con inserción en instituciones científico-tecnológicas y becarios posdoctorales.

En cuanto a la asignación, se prevé que 10 de los proyectos sean distribuidos entre las distintas unidades académicas y los otros 10 se definan por competencia general. “Van a ser evaluados por profesionales de cada una de las disciplinas y los jurados serán externos a la universidad”, explicó Rodríguez.

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La inscripción se realiza a través de la plataforma SIGEVA-UNMDP, donde los postulantes deberán completar el formulario correspondiente y adjuntar los antecedentes de los integrantes del equipo.

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En un contexto de restricciones presupuestarias a nivel nacional, desde la Universidad remarcaron la importancia de sostener la inversión en ciencia. “Ante la situación del corte en financiación de ciencia y técnica que estamos viendo en estos momentos en el país, es muy importante que la Universidad apueste a seguir financiando a los jóvenes”, concluyó Rodríguez.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar