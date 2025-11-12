Mañana de 17:00 a 20:00 se realizará la segunda edición de Misión Emprender, encuentro organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad FASTA. Tendrá lugar en la Villa Mitre (Lamadrid 3870) y estará destinado a estudiantes, emprendedores y público en general, con el objetivo de brindar herramientas, inspiración y espacios de vinculación.

La jornada contará con diversas propuestas orientadas a promover el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de redes y el disfrute de la comunidad emprendedora local. A las 17:30 se compartirán las palabras de apertura a cargo de la decana de la Facultad, Gabriela Alejandra Comas.

A las 17:45 se desarrollará el Ping Pong de Emprendedores Locales, con la participación de Victoria (Tantien Pilates), Josefina (Mar Sin Plast) y Débora (Kalmar – Destilería Artesanal), quienes compartirán sus trayectorias, desafíos y aprendizajes en el camino emprendedor.

Luego del primer break, a las 18:45 se presentará la charla conjunta de PuntoMKT y Facturante, enfocada en herramientas digitales y estrategias de marketing para potenciar la gestión y comunicación de proyectos.

El cierre estará a cargo de Lucciano’s, con una experiencia inspiradora de crecimiento y expansión que comenzó en Mar del Plata y hoy se proyecta con éxito en el país y el mundo. Finalmente, a las 20:00 se realizará un sorteo entre los participantes.

Además de las charlas, Misión Emprender ofrecerá espacios pensados para compartir y vincularse. Habrá una propuesta gastronómica local a cargo de Nina Pastelería y carritos de pochoclos, una zona académica con asesoramiento para emprendedores, y un sector de sponsors junto a la Incubadora de Empresas.

La jornada se completará con música en vivo y una zona de fotos con mural, celebrando la creatividad y el espíritu emprendedor que caracteriza a la comunidad local.

Quienes deseen participar deben inscribirse en este formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_3-GTnXA9pFvHpn5UZxvtYB8g8MZTL9DDu_Oq8TpIB9632A/viewform