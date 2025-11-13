La Universidad FASTA participó de las III Jornadas del Observatorio Internacional de Educación Física y Deporte y de las I Jornadas de la Red Global de Investigación en Educación Física y Deporte, realizadas en Barcelona. El encuentro reunió a equipos de investigación y referentes académicos de Perú, México, Argentina, Argelia, España, Portugal y Chile, consolidando un espacio de trabajo colaborativo para mejorar la Educación Física y el deporte escolar.

En representación de UFASTA, asistió Alejandro De Brandi, director del Observatorio de Educación Física y Deporte, quien intervino en mesas redondas y espacios de discusión de la Red Global. En sus presentaciones, compartió el proceso de creación del Observatorio en Mar del Plata como ejemplo de cómo una iniciativa local puede generar evidencia sistemática y acompañar a otras universidades en el desarrollo de proyectos similares.

Durante las jornadas se presentó el Barómetro sobre la Evaluación de la Educación Física (EVALEF) en General Pueyrredon, elaborado por Alejandro De Brandi, Domingo Blázquez Sánchez, Paulo Nobre, Miguel Fachada, Gabriel Coronello Aldao y Mónica Pascual. El estudio forma parte del proyecto internacional EVALEF, coordinado en Argentina por el Observatorio de UFASTA con el apoyo del Observatorio Universitario de la Ciudad.

La investigación analiza las concepciones y prácticas de evaluación del profesorado de Educación Física en el Partido de General Pueyrredon, aportando datos concretos sobre los criterios utilizados en las escuelas. Según los resultados preliminares, aún se prioriza el rendimiento físico, la asistencia y el cumplimiento de tareas, mientras que aspectos como la inclusión, el esfuerzo personal y la promoción de hábitos saludables aparecen menos formalizados. También se observa escasa utilización de instrumentos variados como rúbricas, autoevaluaciones o dispositivos formativos.

“La Educación Física, pese a contribuir de manera directa a la salud, la convivencia, la inclusión y la calidad de vida de los estudiantes, sigue siendo una asignatura subvalorada en el ámbito escolar”, señaló De Brandi. Y agregó: “EVALEF busca aportar evidencia concreta sobre cómo evalúan los docentes, qué aspectos priorizan y qué condiciones necesitan para mejorar la enseñanza”.

Durante el encuentro, Domingo Blázquez, uno de los impulsores de la Red Global, destacó el trabajo sostenido del Observatorio con sede en Mar del Plata y el aporte de los nodos Córdoba, Mendoza y Salta. Este reconocimiento refuerza el valor de las iniciativas locales como insumo para el debate internacional.

Además, se anunció que la Red Global contará con el respaldo de UNESCO y de la Asociación Europea de Educación Física (EUPEA), fortaleciendo su rol como ámbito de referencia para la cooperación entre observatorios y universidades de distintos países.