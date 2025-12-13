La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FASTA realizó el Acto de Colación de la Diplomatura en Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías, Fashion Law e Industrias Creativas, correspondiente a la Cohorte 2025. El programa se consolidó una vez más como una de las ofertas de formación más completas y reconocidas de Iberoamérica en el ámbito de la Propiedad Intelectual y la innovación tecnológica.

Ads

Puede interesarte

La cursada se desarrolló entre los meses de abril y noviembre de 2025 y contó con 54 egresados provenientes de distintos países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, México, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Costa Rica, lo que reafirma su alcance internacional y su proyección regional.

La Diplomatura estuvo dirigida por el Dr. Adrián Luis Alveolite, especialista en Propiedad Intelectual y referente en la materia, junto a un destacado cuerpo docente integrado por reconocidos profesionales y expertos de diversas disciplinas vinculadas al derecho, la tecnología y las industrias creativas.

Ads

Desde la Dirección Académica se destacó el acompañamiento de las autoridades de la Universidad FASTA, en especial del Rector Dr. Juan Carlos Mena y la Decana María Eugenia Arenz, así como el compromiso y la excelencia del equipo docente que formó parte del programa.

Durante el acto se felicitó a los egresados de la cohorte 2025, quienes completaron cerca de ocho meses de cursada, aprobaron las evaluaciones y presentaron su trabajo final, demostrando un alto nivel de dedicación y compromiso académico.

Ads

Con una carga de 200 horas de clases y trabajos prácticos, la Diplomatura se posiciona como una propuesta integral para la formación de profesionales capaces de afrontar los desafíos que imponen la era digital, la innovación tecnológica y la protección de activos intangibles en contextos de constante cambio normativo.

Finalmente, la Universidad FASTA informó que ya se encuentra abierta la inscripción para la edición 2026 de la Diplomatura, destinada a quienes buscan especializarse en Propiedad Intelectual, nuevas tecnologías y mercados creativos, con una sólida proyección académica y profesional.