Mar del Plata es la sede de la tercera edición del Programa Puentes que reúne a autoridades provinciales, intendentes y rectores para reflexionar sobre los avances de la educación universitaria y proyectar acciones para que seguir promoviendo el acceso a la Universidad.

Al respecto, Alfredo Lazzeretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, comentó en diálogo con El Marplatense que “es muy positivo hoy ser parte de este encuentro que tiene una importancia transcendente en el sentido de vincular a todas las universidades públicas que tenemos asiento en la provincia de Buenos Aires con los Municipios del interior”.

Asimismo, señaló que “pese a que somos 25 universidades nacionales y dos provinciales, son 135 municipios de los cuales muchos quieren brindar una oferta educativa”.

En detalle, contó que “nosotros disfrutamos en Argentina de un sistema no arancelado que trata de hacer un esfuerzo enorme para becar a los estudiantes, pero pese a todo esto, hay muchas familias que no pueden pagar los estudios de sus hijos y este programa tiene como finalidad vincular a los Municipios con las Universidades”.

“Ese puente, el nombre del programa, es muy importante porque abre futuro, expectativas, no genera frustraciones en los jóvenes que no tienen el poder adquisitivo para abandonar sus localidades, y lo más importante, hace que muchos jóvenes no emigren, se queden donde crecieron, con sus familias, su gente”, sentenció.

De modo que “es un programa muy importante en una época de una Universidad con muchas limitaciones presupuestarias, que exista esta ayuda para favorecer ese puente es muy positivo”, indicó.

Sobre el trabajo realizado hasta el momento, resaltó que “nosotros tenemos muy buen diálogo con todos los Municipios del sudeste bonaerense, estamos dando la carrera de psicología en Bolívar, estamos haciendo ciclos complementarios con Alvarado, tenemos carreras vinculadas al turismo con el Municipio de Gesell y lo que vamos a firmar esta tarde es un ciclo complementario para las carreras de enfermería para los egresados en terciarios puedan transformarse en licenciados. También vamos a hacer un convenio con la Municipalidad de González Chávez para una diplomatura, una carrera más corta, en cuidados intensivos”.

A su vez, “tenemos diálogo con el Municipio de General Pueyrredon, de hecho todos nuestros estudiantes de medicina desarrollan sus primeras prácticas en los centros de atención primaria de la salud. Incluso el área de promoción de oficios profesionales, muchos los realizamos junto con la Secretaría de Educación, así que tenemos una convivencia muy positiva”, concluyó.