El encuentro fue muy parejo desde el inicio. Peñarol comenzó mejor, apoyado en la efectividad de Guerra desde el perímetro, pero el conjunto formoseño reaccionó rápidamente repartiendo el goleo y aprovechando los viajes a la línea para equilibrar el marcador. El primer cuarto terminó igualado en 22.

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En el segundo parcial, ambos equipos mantuvieron la intensidad y el trámite siguió punto a punto. La Unión encontró respuestas en Gasking y Beavers, mientras que la visita se sostuvo con buenas acciones defensivas y rápidas transiciones. Sobre el cierre, el local logró una mínima ventaja para irse al descanso arriba 44 a 42.



El tercer cuarto mantuvo la tónica de paridad. Peñarol llegó a tomar una pequeña diferencia con aportes de Guerra, Armand y Basualdo, pero La Unión respondió con Elsener como protagonista. En un cierre vibrante, el parcial terminó igualado en 71.

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En los últimos diez minutos, el equipo formoseño logró despegarse con los aportes de Nuno, Machuca y Marina, sacando una diferencia de hasta diez puntos. Sin embargo, Peñarol no se rindió y achicó la brecha en el cierre, aunque no le alcanzó para revertir el resultado.



Finalmente, La Unión cerró el juego desde la línea y con una última conversión de Graterol para sellar el 91 a 85 definitivo.

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