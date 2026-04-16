La Unión Europea avanza en el desarrollo de una aplicación destinada a verificar la edad de los usuarios en internet sin necesidad de revelar información personal sensible. La herramienta busca reforzar la protección de menores frente a contenidos inapropiados en redes sociales y otras plataformas digitales.

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El sistema funcionará como un intermediario seguro: los usuarios deberán validar su identidad con un documento oficial, pero luego la app solo confirmará si cumplen con la edad requerida, sin compartir datos como nombre, edad exacta o número de documento.

Desde la Comisión Europea destacan que la privacidad es un eje central del proyecto. La aplicación será de código abierto, lo que permitirá auditar su funcionamiento, y estará disponible en distintos dispositivos.

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La iniciativa se enmarca en la Ley de Servicios Digitales, que obliga a las grandes plataformas a garantizar entornos más seguros para los menores. Aunque su uso no será obligatorio, las empresas deberán implementar sistemas equivalentes de verificación de edad.

El objetivo es establecer un estándar común en toda Europa, ante la preocupación creciente por el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes, incluyendo exposición a contenidos dañinos y riesgos como el acoso en línea.

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La aplicación ya fue probada en varios países y se espera que esté disponible para el público en los próximos meses, como parte de una estrategia más amplia para regular el entorno digital y proteger a los usuarios más jóvenes.

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