Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La decisión fue comunicada por la Comisión Europea, que explicó que esta implementación inicial permitirá avanzar con los aspectos comerciales del tratado mientras continúan los procesos institucionales pendientes, como la revisión judicial y la aprobación definitiva por parte de los organismos europeos.

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El acuerdo, que involucra a países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, busca facilitar el intercambio entre ambas regiones mediante la reducción o eliminación de aranceles. En ese sentido, desde Bruselas destacaron que la aplicación provisional permitirá suprimir de inmediato varias barreras comerciales, abriendo nuevas oportunidades para exportadores de ambos lados del Atlántico.

Entre los principales beneficios previstos, la Unión Europea podrá incrementar sus ventas de productos industriales como automóviles, maquinaria, vinos y bebidas, mientras que los países del Mercosur tendrán mayores posibilidades de exportar productos agroindustriales como carne, azúcar, arroz, miel y soja.

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La entrada en vigor parcial del tratado dependerá de que los países involucrados hayan completado sus procesos internos de ratificación y notificación antes de fines de marzo. Hasta el momento, Argentina, Brasil y Uruguay ya cumplieron con esos requisitos, mientras que Paraguay avanzó recientemente.

El acuerdo, considerado uno de los más relevantes a nivel global por el tamaño del mercado, generó apoyos y críticas dentro de Europa. Los gobiernos de Alemania y España respaldaron la iniciativa, mientras que sectores agrícolas, especialmente de Francia, manifestaron su preocupación por una eventual competencia desigual.

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El Parlamento Europeo solicitó la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para analizar la validez del acuerdo, una decisión que podría demorar su aprobación definitiva. No obstante, la Comisión optó por avanzar con esta aplicación provisional para no frenar su implementación comercial.

El inicio previsto para mayo marca un hito en un proceso que lleva más de 25 años de negociaciones y refleja la intención de ambos bloques de profundizar sus vínculos económicos en un contexto global atravesado por tensiones comerciales y geopolíticas.