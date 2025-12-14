La Unesco incorporó esta semana más de 60 nuevas expresiones a su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre ellas la cocina italiana, el maquillaje kohl y el canto yodel, en una decisión que busca preservar tradiciones vivas y reforzar su transmisión a las nuevas generaciones.

El anuncio se realizó tras la reunión anual del comité de la Unesco en Nueva Delhi, India, donde representantes de 24 países evaluaron las postulaciones presentadas por 77 Estados. La lista reconoce prácticas, saberes y costumbres que forman parte del tejido cultural cotidiano de las comunidades.

Según explicó Ernesto Ottone, subdirector general de Cultura de la Unesco, el reconocimiento funciona como una herramienta de diplomacia cultural y puede convertirse en un fuerte impulsor del turismo, aunque también genera debates por el riesgo de sobreexplotación y masificación de ciertas tradiciones.

Entre las incorporaciones destacadas figuran el kohl árabe, utilizado con fines estéticos y medicinales; el festival hindú de las luces Deepavali; el papel japonés hecho a mano; el yodel suizo y danzas espirituales africanas, además de tradiciones culinarias de Italia, Egipto y Tayikistán.

En el caso de Italia, la Unesco valoró la cocina nacional como una práctica comunitaria basada en el respeto por los ingredientes y los momentos compartidos alrededor de la mesa. El reconocimiento fue celebrado con actos simbólicos, como la iluminación del Coliseo romano.

Desde el organismo internacional subrayaron que el objetivo no es “congelar” las tradiciones, sino permitir que evolucionen con el aporte de las nuevas generaciones. La expectativa es que el reconocimiento fortalezca el sentido de pertenencia, fomente el cuidado cultural y genere desarrollo económico sostenible sin perder identidad.

Fuente: TN