La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari a los 77 años volvió a poner en el centro de la escena algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera. Entre ellos, su última presentación en Mar del Plata, una ciudad que mantuvo durante décadas una fuerte conexión con el universo ricotero.

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El último recital del Indio en la ciudad fue el 20 de junio de 1999, cuando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota cerraron una histórica doble jornada en el Patinódromo Municipal. Los shows de los días 19 y 20 de junio convocaron a miles de seguidores llegados desde distintos puntos del país y se convirtieron en uno de los acontecimientos musicales más importantes que recuerde la ciudad.

Aquellas presentaciones quedaron grabadas tanto por la masividad de la convocatoria como por el clima que se vivió durante ese fin de semana. La llegada de fanáticos desbordó la capacidad hotelera y motivó un importante operativo de seguridad en distintos sectores de Mar del Plata.

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En su libro "Recuerdos que mienten un poco", Solari recordó aquellos recitales y el contexto que los rodeó. Según registros periodísticos de la época, durante esas jornadas se produjeron diversos incidentes en la vía pública, entre ellos daños a comercios, patrulleros incendiados y centenares de detenciones.

Pese a ello, para los seguidores de la banda aquellos conciertos representan uno de los capítulos más recordados de la historia de Los Redondos, que dos años más tarde se separarían definitivamente.

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Tras el final del grupo, Solari desarrolló una exitosa carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con recitales multitudinarios en distintos puntos del país. Sin embargo, nunca volvió a presentarse en Mar del Plata.

Con su fallecimiento, aquellos recitales de junio de 1999 adquieren un valor aún más simbólico: fueron la última vez que la voz de Los Redondos sonó en vivo en la ciudad ante miles de fanáticos que hoy recuerdan al Indio como una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.