La Comisión Europea confirmó este jueves la apertura de una investigación formal para determinar si la nueva política de Meta en WhatsApp constituye una práctica de exclusión hacia otros proveedores de inteligencia artificial. El caso gira en torno a una restricción recientemente introducida, que impide a empresas de IA utilizar la “Solución WhatsApp Business” cuando este tipo de tecnología es su servicio principal.

Según el Ejecutivo europeo, la medida podría impedir que competidores accedan a sus clientes a través de WhatsApp, mientras que la propia IA de Meta seguiría disponible dentro de la plataforma. Esto, advierten, podría configurar un posible abuso de posición dominante en un mercado en plena expansión.

La pesquisa se desarrollará en todo el Espacio Económico Europeo, excepto en Italia, donde la autoridad nacional ya había abierto un expediente similar a principios de año. De esta manera, Bruselas busca evitar superposiciones entre ambos procesos y acelerar la revisión.

Desde Meta rechazaron las acusaciones y calificaron los señalamientos como “infundados”. La compañía sostuvo que la proliferación de chatbots en su API empresarial está generando una carga técnica para la que el sistema “no fue diseñado”, y enfatizó que el mercado de la IA es “altamente competitivo”.

La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Teresa Ribera, defendió la apertura del expediente y sostuvo que Europa debe garantizar que ciudadanos y empresas “se beneficien plenamente de esta revolución tecnológica”. También advirtió que el bloque actuará cuando existan indicios de que grandes plataformas digitales podrían estar desplazando a competidores emergentes.

La investigación se abrió luego de que el Financial Times adelantara el posible movimiento de Bruselas. Días antes, la Comisión había confirmado a POLITICO que analizaba denuncias sobre presuntas barreras internas que limitarían el ingreso de asistentes de IA rivales a WhatsApp.

Fuente: Politico.eu